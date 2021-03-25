В Самаре ищут доноров крови для одного из пострадавших в жуткой аварии с каршерингом и скорой помощью

Погибший Денис (слева) был за рулем, Дмитрий Шапош (справа) сейчас находится в коме Фото: соцсети

В социальных сетях появилась информация, что одному из пострадавших в жуткой аварии на улице Фрунзе в Самаре требуется срочное переливание крови. Сестра одного из пассажиров, который выжил, просит помощи от неравнодушных.

- Дима сейчас в тяжёлом состоянии, ему срочно нужна кровь для переливания. Нужна 2(+), но может помочь любая. Прошу неравнодушных помочь, - пишет в одной из групп Вконтакте Наталья О.

Кровь можно сдать на станции переливания крови в Самаре, которая находится по адресу: улица Ново-Садовая, 156. Время работы с 8:00 до 13:00.

- На станции нужно обязательно сказать, что кровь сдается для Дмитрия Шапоши. Это очень важно, - пишет сестра пострадавшего.

Напомним, страшное ДТП произошло 24 марта 2021 года, около 23:00. По препроводительным данным ГУ МВД по Самарской области, 20-летний водитель на каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло» на улице Фрунзе превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль «Луидор» скорой помощи. От удара легковой автомобиль вынесло в дорожное ограждение.

В аварии погибли водители и двое пассажиров каршеринга, еще двое пассажиров сейчас находятся в коме. Кроме того, телесные повреждения получил 53-летний водитель кареты скорой медицинской помощи, ему было назначено амбулаторное лечение.