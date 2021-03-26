Легковушка и микроавтобус столкнулись в Самаре

Авария произошла на пересечении улиц Булкина и Антонова-Овсеенко Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В пятницу утром, 26 марта, в Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко произошла авария с двумя автомобилями.

Как рассказали "КП-Самара" очевидцы, в районе остановки общественного транспорта замечен разбитый легковой автомобиль, а около него стоит микроавтобус, который уже покинули пассажиры.

Как предполагают очевидцы, легковой автомобиль мог задеть микроавтобус или по какой-то причине уворачиваться от него. О пострадавших в настоящий момент не сообщается, но в легковой машине, по имеющимся данным, находится малолетний ребенок.

В правоохранительные органы информация об аварии пока не поступала.

В Самаркой области с начала года произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. На этой неделе три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи около Фрунзенского моста в Самаре. Из-за большого количества аварий в регионе увеличат количество патрульных экипажей ГИБДД, а депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил ГИБДД разобраться в ситуации.