На проспекте Кирова в Самаре перевернулся внедорожник

Внедорожник перевернулся в Самаре. Фото - "Типичная Безыменка"

В Самаре в пятницу, 26 марта, произошла авария на проспекте Кирова. Как пишут пользователи соцсетей, на дороге перевернулся внедорожник "УАЗ Патриот".

Как предполагают в комментариях машина "упала в обморок" от состояния дорог. Судя по другим кадрам, которые присылали в комментариях, внедорожник мог столкнуться с легковым автомобилем на перекрестке.

Также в пятницу утром произошла авария на пересечении улиц Булкина и Антонова-Овсеенко.

С начала года в регионе произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. На этой неделе три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи около Фрунзенского моста в Самаре. Из-за большого количества аварий в регионе увеличат количество патрульных экипажей ГИБДД, а депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн попросил ГИБДД разобраться в ситуации.