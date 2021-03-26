Госкорпорация «Роскосмос» поддержит строительство планетария в Самаре

Планетарий должны построить до 2024 года

В четверг, 25 марта, состоялось всероссийское совещание по подготовке к празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. В видеоконференции принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Самарская область представила план мероприятий, которые будут проведены в юбилейный год подвига первого космонавта. В плане тожественных мероприятий особое место занимает проектирование и строительство знакового для города Самары и всего региона объекта – музейно-образовательного центра «Самара Космическая» со строительством планетария.

- Мы уже подготовили проектно-сметную документацию на объект и получили положительное заключение госэкспертизы. Сейчас решается вопрос о федеральной поддержке проекта, - доложил Виктор Кудряшов.

Заместитель генерального директора корпорации «Роскосмос» Сергей Дубик одобрил самарский проект, который должен закрепить «космический» статус региона. Кроме того, планетарий станет новым центром притяжения для жителей и гостей Самарской области.

- Корпорация «Роскосмос» готова поддержать проект, поскольку появление в Самарской области такого знакового объекта, как планетарий, будет способствовать развитию интереса к космическому ракетостроению у школьников и представителей молодого поколения, - сказал Сергей Дубик.