Средняя пенсия в 2021 году выросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарастат озвучил средний размер пенсии в Самаре в 2021 году. На 1 января 2021 года эта цифра составила 15 552,6 рублей. Речь идет о средних пенсионных начислениях - эта цифра различается в зависимости от разновидности выплат. С 1 января 2021 года началась индексация всех пенсий неработающим пенсионерам, она составила 6,1%.

На 1 октября 2020 года средний размер пенсионных начислений составлял 14 814,4 рубля. Годом ранее - 1 января 2020 года средняя пенсия была 14 695 рублей. Данные приводит Самарастат по отчетности Пенсионного фонда РФ в Самарской области.

Также мы рассказывали, кому в 2021 году повысят пенсии в Самарской области. Размер минимальной пенсии в Самаре в 2021 году составляет 9 320 рублей.

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