Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 11:23

Ростехнадзор требует приостановить работу кранов на строительстве моста через Волгу в Климовке

Из-за падения крана в воду там погибли двое рабочих
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий

Из-за падения крана на стройке погибли два человека. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Ростехнадзор требует приостановить работу гусеничных кранов ООО "Грин Кран", использующихся при строительстве моста через Волгу в районе Климовки Самарской области.

В декабре прошлого года на стройке в воду упал гусеничный кран, в результате чего два человека погибли.

С 15 по 22 марта этого года провели проверку, в результате которой выявили 12 нарушений требований промышленной безопасности. в том числе выяснилось, что установка крана на плавучей платформе проведена с нарушениями.

Составлен акт об устранении выявленных нарушений. Возбуждены административные дела для привлечения к ответственности ответственных, которые направлены для рассмотрения в суд.