В Самаре строительство ковидного госпиталя в больнице Середавина приближается к стадии завершения

Модульный корпус должен открыться к лету этого года

Видеоблогер из Самары Александр Карягин снял на квадрокоптер строительную площадку модульного ковид-госпиталя на территории больницы Середавина. Строители уже приступили к строительству крыши здания.

Напомним, модульный корпус начали возводить в декабре прошлого года. По плану строительство должно завершиться уже к лету. Судя по кадрам, снятым с высоты птичьего полета, строители укладываются в срок.

В модульном ковидном госпитале будут располагаться два блока распределения потока пациентов, кроме того в здании будут обустроены кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ и лаборатория. Здесь же разместятся 61 место для пациентов с коронавирусом, а также реанимационное отделение на 10 коек.

Стоит отметить, что также же модульный корпус в настоящее время возводят в Тольятти, на базе горбольницы №5.