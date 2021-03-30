В Самаре стартовал масштабный ремонт Московского шоссе

Дорожники устанавливают освещение Фото: Твиттер

В конце марта 2021 года в Самаре начались работы по капитальному ремонту главной автомагистрали города - Московского шоссе. Масштабная реконструкция будет длиться до октября 2022 года. Подрядчиком на выполнение работ снова стала фирма «Самаратрансстрой», которая ремонтировала Московское шоссе в 2014-2015 годы, перед чемпионатом мира по футболу.

Жители Самары выложили в социальных сетях фотографии, на которых рабочие устанавливают опоры в районе пересечения проспекта Масленникова и Московского шоссе. Автор фотографии обеспокоился, что данная опора может быть предназначена для установки новой вышки сотовой связи. Однако строители успокоили местных жителей, сообщив, что данная опора необходима для установки освещения.

- Начата работа по ремонту Московского шоссе. В настоящее время устанавливаются фундаменты под опоры освещения, - сообщили в твиттере представители фирмы-подрядчика.

Напомним, в этом году ремонт Московского шоссе запланирован от улицы Мичурина до проспекта Кирова, в 2022 году ремонт продолжиться до въезда в Самару. Дорожники должны будут уложить новый асфальт по ГОСТу, чтобы не было преждевременного образования колеи на дороге. Кроме того, фирма займется обустройством ливневок, реконструкцией трамвайных рельсов, а также объектов электроснабжения для троллейбусов.