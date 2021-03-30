Движение по Ново-Садовой из города в Самаре закроется с 1 июня

В Самаре начинается масштабное строительство около "Современника" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 июня закроют движение по направлению из города на улице Ново-Садовой, где на пересечении с улицей Советской Армии строят крупную транспортную развязку. Об этом в эфире телеканала ГТРК "Самара" во вторник, 30 марта, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, сейчас на участке приводят в порядок дублеры, работы продлятся до 31 мая.

С 1 июня по 15 августа будет закрыто движение по Ново-Садовой в направлении из города от улицы Гастелло до АЗС Татнефть.

В дальнейшем, с 16 июля по 30 сентября, закроется движение по направлению в город от Советской Армии до дома 174 по Ново-Садовой. Движение будет организовано по дублеру.