Самарская область получила 7 млрд рублей на реконструкцию трассы М-5 после автокатастрофы с 12 погибшими

Участок трассы М-5 сделают более безопасным

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что на реконструкцию и расширение трассы М-5 под Сызранью, где в конце января произошла автокатастрофа с 12 погибшими, направлено 7 миллиардов рублей. Минстранс и управляющая компания трассы М-5 «Большая Волга» уже подготовили проект реконструкции опасного участка дороги.

- Помимо средств, которые выделяются на региональные и муниципальные дороги, на реконструкцию федеральных трасс направлено еще 7 миллиардов рублей. В том числе будет расширена трасса М-5, где произошло страшное ДТП в Сызранском районе, - сказал Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала ГТРК Самара.

По проекту реконструкции, который подготовили в УК «Большая Волга», опасный участок трассы М-5 расширят и оснастят отбойниками и разделительными полосами. Такая реконструкция должна исключить выезд транспорта на полосу встречного движения.

Напомним, страшное ДТП под Сызранью произошло 29 января 2021 года. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате аварии погибли 12 человек. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».