В Самаре у дома на улице Ташкентская нашли труп 17-летнего подростка

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около дома №173 по улице Ташкентская очевидцы обнаружили тело погибшего подростка. Как рассказали КП-Самара собственные источники, 17-летний парень погиб в результате падения с высоты.

- На балконе 7 этажа полицейские нашли рюкзак, возможно принадлежавший погибшему, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства смерти подростка.

Напомним, вчера в Тольятти инцидент в одной из многоэтажек чуть не закончился трагедией. Неадекватный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа. Как выяснилось, мужчина начал вести себя неадекватно в подъезде, а потом ворвался в чужую квартиру и пытался убежать от сотрудников полиции через окно. К счастью для дебошира, он отделался травмами, но даже при этом мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам скорой помощи. В итоге, неадекватного пострадавшего все-таки удалось погрузить в скорую и госпитализировать.