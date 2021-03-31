В Самаре появятся новые медицинские учреждения в 2021 году

В планах строительство ковид-госпиталей, детские больницы и районные поликлиники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, какие медицинские учреждения начнут строить и сдадут в эксплуатацию уже в этом году. В планах по модернизации системы здравоохранения региона строительство ковидных госпиталей, поликлиник, а также детских больниц.

- В этом году будет построен и введен в эксплуатацию инфекционный корпус на 100 коек для Сызранской горбольницы №2, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения начнётся строительство новой поликлиники на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары и реконструкция Нефтегорской Центральной районной больницы, которую завершат в 2022 году, - рассказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, летом 2021 года в Самаре и Тольятти завершат строительство модульных приемно-диагностических сортировочных отделений для больных с коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что в ковидном госпитале в больнице Середавина начали строить крышу, а основные коммуникации уже проведены в здание.

- Благодаря достигнутым договоренностям с Федеральным медико-биологическим Агентством - ФМБА России будет построен еще один модульный корпус инфекционного отделения на 60 коек в Тольятти, - отметил губернатор.

Чиновникам удалось найти земельный участок в поселке Смышляевка для строительства новой поликлиники на 1000 посещений. Также были выделены средства на строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника. Дмитрий Азаров уверен, что по новому онко-гематологическому корпусу детской больницы имени Ивановой получится также быстро добиться положительного решения и начать работы по возведению объекта уже в этом году.