Выпускникам пообещали, что выпускные пройдут при благоприятной эпидситуации

Выпускные вечера 2021 в Самарской области смогут пройти в торжественном режиме, с присутствием родителей в том случае, если этого позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров, отвечая на вопрос родителей во время круглого стола. Глава региона считает, что надежда есть. Но потрудиться должен каждый.

- Очень надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит нам делать это массово, с участием родителей. Конечно, это день, который, как правило, запоминается человеку на всю жизнь, - уточнил губернатор.

Правда, Дмитрий Азаров назвал и условие, при котором все может пойти по наиболее благоприятному сценарию. Ведь сегодня главная защита от коронавируса это вакцинация, и внести свой вклад в то, чтобы торжественное вручение аттестатов состоялось, может каждый. Нужно только бережно отнестись к своему здоровью и не пренебрегать возможностью сделать прививку.

Как проходит вакцинация в Самарской области в 2021 году, читайте на сайте kp.ru.