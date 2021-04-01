В Самаре памятник купцу Головкину хотят установить на улице Ленинградская

На Ленинградской жил Константин Головкин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн совместно с архитекторами, журналистами, местными депутатами и общественниками осмотрел несколько городских пространств для установки памятника знаменитому купцу рубежа XIX-XX веков Константину Головкину. Эксперты сошлись во мнении, что памятник должен появиться на улице Ленинградской в Самаре.

Напомним, инициативу по установке памятника Головкину выдвинул депутат Александр Хинштейн на заседании оргкомитета по празднованию 150-летнего юбилея самарского купца. Городские власти предложили для установки памятника территорию от Речного вокзала до скверов в центре Самары. Выбор пал на популярную, среди самарцев и гостей города, пешеходную «Ленинградку».

В апреле Союз Архитекторов Самары объявит открытый конкурс по выбору эскиза памятника. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников при содействии Александра Хинштейна.

Кроме памятника Головкину, в юбилейный год в Самаре будут проведены около 50 культурных мероприятий, и их число может только возрасти. В числе всего прочего, автопробег на электромобилях, создание бренд-бука и сувенирной продукции с символикой Головкина – усы и слоны, экскурсия по «головкинским местам», парусная регата на фестивале «ВолгаФест», открытые уроки в школах, конференции, спектакли, выставки и многое другое, куда можно будет сходить в Самаре круглый год.