В Самаре отреставрируют Дачу со слонами купца Головкина

Константин Головкин стал автором проекта и владельцем знаменитой дачи в Самаре Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре нашли средства на восстановление и реставрацию знаменитой Дачи со слонами купца Константина Головкина. Депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну удалось привлечь свыше 70 миллионов рублей на эти цели.

В юбилейный год 150-летия Константина Головкина в Самаре начнут реставрировать его знаменитую дачу со слонами. В этом году выберут реставратора, который будет работать в старинном особняке на берегу Волги в районе спуска Советской Армии.

- Это будет главным подарком к юбилею знаменитого самарца. Сейчас уже готовится проект реставрации объекта, - сообщил депутат Александр Хинштейн.

Кроме этого, в этом году запланированы масштабные мероприятия в память о Константине Головкине. В Самаре весь год можно будет посещать конференции, выставки, экскурсии, кроме того самарцы смогут приобрести сувенирную продукцию с тематической символикой – с усами и слонами. Летом по Волге пройдет памятная парусная регата, а также автопробег на электромобилях.

Среди культурных мероприятий особое внимание отдается установке памятника купцу на улице Ленинградская. Это место было одобрено как чиновниками, так и самарскими историками, так как именно на этой улице более ста лет назад жил Константин Головкин.