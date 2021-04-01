В Самаре «Новый Дон» застроит территорию ГПЗ-4 небоскребами в 80 этажей

В настоящее время самым высоким зданием является 33-этажный ЖК "Вилоновский" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия по застройке и землепользованию Самары согласовала отклонение от предельных норм разрешенного строительства на территории ГПЗ-4, в границах Московского шоссе, Мичурина и Луначарского. Возведением высотных зданий займется строительная компания «Новый Дон».

Застройщик планирует возвести на месте, которое долгое время пустовало, небоскребы высотой 250 метров. Это будут первые в Самаре небоскребы, в настоящее время самым высоким зданием считается 33-этажный ЖК «Вилоновский» на пересечении улиц Вилоновская и Садовая. Его высота составляет 121,4 метра, здание было построено в 2015 году.

«Новый Дон» планирует побить рекорд «Вилоновского», построив здание в 80 этажей. По словам представителей фирмы-застройщика, это будет не эконом-жилье, а нечто эксклюзивное для жителей Самары. В настоящее время компания подготавливает проект, а уже окончательное решение примет самарский минстрой.