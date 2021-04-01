Власти рассказали, когда и как будет перекрыта улица Ново-Садовая в Самаре

Водителям придется потерпеть неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским автолюбителям снова придется потерпеть трудности. С 1 июня 2021 года будет закрыто движение по улице Ново-Садовой. Ограничения введут по направлению из города.

Напомним, что крупную транспортную развязку строят на персечении с улицей Советской Армии. Как рассказал губернатор Дмитрий Азаров, это очень важный проект. Да, неудобства будут, но оно того стоит.

До 31 мая на указанном участке дороги приведут в порядок дублеры. С 1 июня до 15 августа, согласно проекту, перекроют Ново-Садовую по направлению из города от Гастелло до АЗС "Татнефть".

С 16 июля до 30 сентября планируют закрыть движение уже по направлению в город. В этот раз речь идет об участке от улицы Советской Армии до дома № 174 по Ново-Садовой. Движение транспорта будет организовано по дублеру.