Автобусы при строительстве развязки на Ново-Садовой будут ходить по дублерам

На Ново-Садовой автобусы будут ездить по дублерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автобусы во время строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре будут ходить по дублерам. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее сообщалось, что частично движение на Ново-Садовой закроют с 1 июня, а в целом дороги будут перекрывать в четыре этапа. Транспорт могут пустить в объезд около "МТЛ-Арены".

Что касается общественного транспорта, то в июне автобусы начнут ходить по дублеру на Ново-Садовой. Кроме того, на линию пустят больше трамваев, а их интервал движения уменьшат.

Кроме того, дорогу начинают ремонтировать на Московском шоссе.