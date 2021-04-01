Жители Самары выступили против застройки Епархии РПЦ у Ботанического сада

Не все в востороге от стройки у парка

Продолжаются споры вокруг территории у Ботанического сада в Самаре. Напомним, что там Епархия РПЦ на принадлежащем ей участке начала строительные работы. Не все жители города в восторге от этого, в сети уже появилась петиция от недовольных граждан.

- С начала 2021 года неожиданно территория задней части Ботанического сада изменила свои очертания и началась стройка. Через дворы начали ездить грузовики, люди обеспокоены, - указано в жалобе на имя губернатора.

Речь идет об участке на пересечении улиц Врубеля и Мичурина. По словам очевидцев, сейчас на месте событий дежурят сотрудники полиции. Подробнее о проблеме читайте на сайте "КП-Самара".