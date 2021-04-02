Евгений Чудаев покинул пост министра строительства области
Евгений Чудаев покинул пост министра строительства Самарской области, сообщили в региональном правительстве.
Исполнять обязанности главы министерства будет Сергей Пичушкин, ранее занимавший должность заместителя министра.
Ранее сообщалось, что в минстрое РФ не согласовали его кандидатуру в ответ на запрос губернатора Дмитрия Азарова
Недовольство федералов вызвало снижение процента ввода жилья, оставшаяся нерешенной проблема обманутых дольщиков и возможные признаки уголовно наказуемых деяний в отношение чиновников из правительства области.