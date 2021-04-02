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Политика2 апреля 2021 11:06

Евгений Чудаев покинул пост министра строительства Самарской области

Он ушел по собственному желанию
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Евгений Чудаев покинул пост министра строительства области

Евгений Чудаев покинул пост министра строительства Самарской области, сообщили в региональном правительстве.

Исполнять обязанности главы министерства будет Сергей Пичушкин, ранее занимавший должность заместителя министра.

Ранее сообщалось, что в минстрое РФ не согласовали его кандидатуру в ответ на запрос губернатора Дмитрия Азарова

Недовольство федералов вызвало снижение процента ввода жилья, оставшаяся нерешенной проблема обманутых дольщиков и возможные признаки уголовно наказуемых деяний в отношение чиновников из правительства области.