В Самарской области из-за ледовой обстановки могут отменить судна на воздушной подушке в Рождествено

В связи с тяжелой ледовой обстановкой увеличился интервал движения судов на воздушной подушке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания-перевозчик «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщила об изменении движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено».

По сообщению перевозчика, в связи с нестабильной ледовой остановкой, в случае ухудшения, будут временно приостановлены перевозки на судах на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено». Кроме того, со 2 апреля, движение судов на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено» будет осуществляться только в светлое время суток.

Напомним, речное предприятие планирует открыть речную навигацию уже 7 апреля 2021 года. В документе Минтранса указано, что цены на речную переправу останутся на уровне прошлого года. Однако в планах увеличить стоимость билетов в 2022 году.