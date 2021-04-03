В Сызрани восстановили подачу воды в дома после крупной коммунальной аварии

Коммунальщики устранили аварию на водопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани рабочие «Сызраньводоканал» восстановили подачу воды в многоквартирные дома. Напомним, утром, 2 апреля, на улице Лазо, 19 произошла коммунальная авария, в результате которой жители рядом стоящих домов остались без холодного водоснабжения.

- Восстановлена подача холодного водоснабжения по ул. Ключевая, ул. Гаражная, ул. Добролюбова, ул. Ушакова, ул. Котельная, ул. Разведочная, п. Взгорье , ул. Астраханская, д. 19, 21, 24, 26, 29; ул. Лазо, д. 18, 19, 22, 24, 26, 25, 27, 28, 28 «А», 30, 32, - сообщили в администрации Сызрани.

Ранее сообщалось, что на время проведения работ на аварийном участке, для жителей была организована доставка питьевой воды бойлерами.