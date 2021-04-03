В Тольятти молодая девушка опрокинулась на «Лифане» после столкновения со «Шкодой»

Автомобиль виновницы аварии опрокинулся на крышу Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти, вечером 2 апреля, произошло серьезное ДТП на улице Советской. Как стало известно, 22-летняя девушка на автомобиле «Лифан», имея стаж вождения всего три месяца, не пропустила на перекрестке 23-летнего парня на «Шкоде», в результате столкновения её автомобиль опрокинулся на крышу.

- В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Лифан», ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного происшествия.

Напомним, в тот же день произошла авария в Сергиевском районе Самарской области. Из-за пьяного водителя в аварии пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок.