В Самаре решили достроить жилой комплекс "СК на Московском" для дольщиков

в Самаре собираются достроить еще один объект недвижимости

В Самаре решили достроить жилой комплекс компании "СК на Московском", где обманутые дольщики ждут своих квартир уже много лет. Министерство строительства региона сообщило, что решение о финансировании завершения строительства объекта принял Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

- Строительные работы начнутся после оформления необходимого пакета документов, ориентировочно, в 1 квартале 2022 года. Введение в эксплуатацию 1 этапа объекта запланировано на декабрь 2022 года, а 2 этапа на декабрь 2023 года, - объяснили в министерстве.

Стоит напомнить, что это уже не первый объект, который попадает в сферу интересов фонда. В регионе планомерно решают проблему дольщиков, хотя она все еще остается достаточно острой. Ранее сообщалось, что за год в регионе обеспечили жильем почти 1500 дольщиков, 16 объектов перестали быть проблемными.