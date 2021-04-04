В Самаре на Ракитовском шоссе делают ливневки, чтобы убрать море

В Самаре на Ракитовском шоссе делают ливневки

В администрации Самары рассказали, что намерены делать с огромными лужами на Заводском шоссе, на которые жалуются автомобилисты. На самом деле проблема есть, но пускать ее на самотек не намерены. Вот что рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии об этой ситуации:

- Как только позволят погодные условия, дорожное покрытие на Ракитовском шоссе будет восстановлено большими картами. Пока же производится поддерживающий ямочный ремонт.

Сейчас же на Ракитовском шоссе работают сотрудники, которые обустраивают ливневую канализацию, чтобы избежать столь серьезных затоплений.