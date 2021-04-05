На Заводском шоссе в Самаре нашли небезопасные участки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Заводском шоссе в Самаре нашли опасные участки с открытыми колодцами. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Нарушения нашли на участке между улицами Авроры до 22-го Партсъезда, который ремонтируют. Установлено, что на участках, где работы приостановлены, находятся открытые люки, а прилегающие участки никак не огорожены. В них могут упасть люди и животные, считают в прокуратуре.

Нарушения были устранены во время проверки, к ответственности будут привлечены те, в чьем ведении находятся участки.

Ранее в Самаре в открытый колодец провалились женщина и ребенок.