На кольце на подъезде к Южному городу будут чинить дорогу

В Самаре продолжают чинить разрушенные дороги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На подъезде к Южному городу на кольце на пересечении улицы Уральской и Южного шоссе починят дорогу. Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Сейчас кольцо, которое находится на въезде в Самару, пребывает в плачевном состоянии, из-за крупных ям там сложно проехать, создаются крупные заторы.
По данным городской администрации, там запланирован ремонт "большими" картами, работы начнутся, как только позволит погода. В качестве временной меры там проведут аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном.
Ранее сообщалось, что в Самаре на дорогах нашли ямы, размеры которых превышают допустимые нормы.