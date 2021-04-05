На кольце на подъезде к Южному городу будут чинить дорогу

В Самаре продолжают чинить разрушенные дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На подъезде к Южному городу на кольце на пересечении улицы Уральской и Южного шоссе починят дорогу. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Сейчас кольцо, которое находится на въезде в Самару, пребывает в плачевном состоянии, из-за крупных ям там сложно проехать, создаются крупные заторы.

По данным городской администрации, там запланирован ремонт "большими" картами, работы начнутся, как только позволит погода. В качестве временной меры там проведут аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном.

Ранее сообщалось, что в Самаре на дорогах нашли ямы, размеры которых превышают допустимые нормы.