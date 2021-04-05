В Самаре нашли крупные ямы на дорогах

В Самаре многие дороги находятся в плачевном состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Куйбышевском районе нашли ямы, размеры которых превышают допустимые нормы. Об этом говорится в сообщении региональной прокураты.

Серьезные повреждения проезжей части обнаружили на улицах Хасановской, Камышенской, Восточной и Сельской. Там нашли ямы и просадки, из-за которых автомобили не могут ехать с разрешенной скоростью.

Прокуратура вынесла представление директору МП "Благоустройство" об устранении нарушений. Кроме того, в ГИБДД направлены материалы для возбуждения административных дел.

Ранее в Самаре назвали районы с самыми плохими дорогами. В плохом состоянии находится Московское шоссе, где начался масштабный ремонт. Кроме того, серьезная колея образовалась на Южном шоссе, на участке от Южного моста до кольца на пересечении с улицей Уральской. На самом мосту также разбитая проезжая часть с колеей и крупными ямами.