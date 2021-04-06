В Самаре на мужчину с крыши дома упала металлическая кровля

Мужчину, на которого упала кровля, с травмами отвезли в больницу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре пострадал мужчина, на которого с крыши дома упала металлическая кровля. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Кровля упала с дома по адресу Воронежская, 1 примерно в 16:00 во вторник, 6 апреля. В результате пострадал мужчина, который проходил мимо. С травмами его доставили в больницу, по предварительным данным, ему ампутируют правую кисть.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Выясняется, как соблюдала свои обязанности управляющая компания, которая должна была содержать дом.

Ранее в Самаре женщину убило упавшим с крыши снегом.