В Самаре проводят проверку по факту падения кровли на мужчину

Следователи выясняют, почему на мужчину в Самаре упала кровля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начата доследственная проверка по факту падения кровли на мужчину с крыши дома. Об этом говорится в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Кровля упала во вторник, 6 апреля, около дома по улице Воронежской в Промышленном районе. В результате серьезно пострадал мужчина. Он с травмами был доставлен в больницу, по имеющимся данным, ему ампутировали кисть.

Следователи сейчас выясняют обстоятельства произошедшего и причины случившегося.

Ранее в Самаре женщину убило упавшим с крыши снегом.