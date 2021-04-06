В Самаре проводят проверку по факту падения кровли на мужчину

Следователи выясняют, почему на мужчину в Самаре упала кровля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре начата доследственная проверка по факту падения кровли на мужчину с крыши дома. Об этом говорится в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
Кровля упала во вторник, 6 апреля, около дома по улице Воронежской в Промышленном районе. В результате серьезно пострадал мужчина. Он с травмами был доставлен в больницу, по имеющимся данным, ему ампутировали кисть.
Следователи сейчас выясняют обстоятельства произошедшего и причины случившегося.
Ранее в Самаре женщину убило упавшим с крыши снегом.