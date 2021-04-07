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Происшествия7 апреля 2021 12:29

В Самаре отправили в колонию медсестру туберкулезной больницы, которая торговала марихуаной, чтобы прокормить семью

Суд назначил ей наказание ниже низшего, но избежать заключения женщине не удалось
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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За пронос на территорию больницы 1,8 грамм марихуаны ее отправили в колонию на 4 года

За пронос на территорию больницы 1,8 грамм марихуаны ее отправили в колонию на 4 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районном суде вынесли приговор Екатерине К., которая с 2014 по 2020 гг работала в туберкулезной больнице ФСИН. По версии следствия, женщина за 1000 рублей согласилась принести одному из осужденных марихуану. Наркотик она спрятала в сумочку, но его обнаружили сотрудники подразделения собственной безопасности ФСИН.

Женщина объяснила, что пошла на преступление из-за катастрофической нехватки денег: дочь больна тяжелой формой диабета, забота о внучке легла на плечи Екатерины. Во время следствия и суда она работала в ковидном госпитале.

Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова, женщину сегодня признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

За пронос на территорию ФСИН 1,8 грамм марихуаны ее отправили в колонию общего режима на 4 года. Осужденная и ее семья приговор, вероятно, будут его обжаловать.

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