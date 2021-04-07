Лето в Самаре наступит уже в середине апреля

Неужели в Самаре дождались лета?

Лето в Самаре наступит уже на следующей неделе - во второй декаде апреля. Синоптики прогнозируют до +25 градусов тепла в рабочие дни с 12 по 16 апреля. Правда, солнечным будет лишь один день, в среду, в остальное время небо будет затянуто облаками.

Конечно, пока это вероятностный прогноз. Но уже и на этой неделе воздух прогреется до +19 градусов. "В ночные часы температура воздуха будет опускаться до отрицательных значений, местами вероятны туманы. Днем весеннее солнце будет способствовать быстрому прогреву воздуха", - говорят синоптики.

При этом ночью будет довольно прохладно. А на этой неделе в северных районах будет также всего лишь до +7 градусов.Тепло в регион принесут южные ветра, но вместе с ним придет и дождь.