После того как ребенок получил увечья в детском саду в Тольятти возбудили уголовное дело

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти по факту получения травмы ребенком в детском саду возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности и предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Напомним, 4-летняя девочка в детском саду получила травму. Как рассказали сами воспитатели родителям ребенка, девочке прищемили палец дверью. В результате часть фаланги пальца пришлось ампутировать.

Следователь продолжает разбираться в обстоятельствах произошедшего. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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