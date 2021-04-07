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Общество7 апреля 2021 17:44

Самарцам рассказали, почему нельзя попасть внутрь ракеты на проспекте Ленина

Директор музея "Самара космическая" объяснила, почему это физически невозможно
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Внутрь ракеты попасть нельзя

Внутрь ракеты попасть нельзя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары объяснили, почему невозможно попасть внутрь ракеты, установленной на проспекте Ленина. Этот вопрос давно интересует горожан, которые мечтают, чтобы внутри ракеты сделали дополнительный музей и проводили экскурсии. Оказалось, что это невозможно: директор музея "Самара космическая" Елена Кузина объяснила, почему это так.

- Во-первых, если вы подойдёте к нашему «Союзу» и посмотрите снизу — вы увидите, что наш музей построен как отвес. Это не стандартное здание, а он построен по специальной технологии, по специальным чертежам, разработкам, как отвес ракеты. И ракета у нас висит на взлёте. Она не прикреплена, не в здании — она отдельно от здания. Если посмотреть по масштабности, если бы мы смогли даже технически обеспечить вход в ракету так называемую — мы бы попали в нижнюю часть топливных отсеков, - отметила Елена Кузина в эфире радио "Комсомольская правда".

Одним из решений могла бы стать смотровая площадка наверху или панорамный лифт. Однако Елена Кузина уточнила, что такой вариант конечно очень привлекателен, но практически нереален в том числе и из-за того, что на это потребуется слишком большое финансирование.