Теплоэнергетики объяснили, зачем отключают горячую воду в Самаре весной

С 7 апреля в Самаре начали отключать горячую воду в многоквартирных домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты компании Т Плюс рассказали редакции КП-Самара об особенностях отключения ГВС в многоквартирных домах Самары. По словам энергетиков, это необходимо в рамках подготовки к следующему зимнему сезону.

- В рамках проведения подобных испытаний в домах отключается ГВС, так как температура воды в кране будет настолько высока, что может быть опасна для людей, - объяснили представители Т Плюс.

В редакцию КП-Самара поступил звонок от местного жителя, который утверждает, что во время отключения ГВС временно приостанавливается и отопление. По его словам, согласно законодательству, отключать отопление раньше завершения отопительного сезона категорически запрещено. Теплоэнергетики пояснили, что решение об отключении отопления в доме может принять обслуживающая организация в случае, если она технически не обеспечивает безопасность граждан.

- Если есть опасения за трубы, которые могут не выдержать таких температур, УК и ТСЖ могут отключить отопление на время проведения испытаний, - рассказали журналисту КП-Самара в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, временные ограничения коснулись домов, в которых обслуживающие их организации нарушают нормативные требования по используемым внутри МКД теплопотребляющим установкам и их содержанию. В такой ситуации, сохранение отопления может быть опасным для жильцов. Используемое в некоторых домах оборудование, не обеспечивает необходимое регулирование температуры, что может привести к повреждению полипропиленовых труб и нарушить работоспособность внутридомовой системы теплоснабжения.

Напомним, согласно постановлению, отопительный сезон в Самаре будет завершен, как только среднесуточные показатели температуры воздуха более +8 градусов сохранятся на протяжении 5 дней.