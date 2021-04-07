В Самаре вынесли приговор сотрудникам Госжилинспекции за хищение более 7 миллионов рублей

Расследование уголовного дела длилось с 2018 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары огласил приговор двум бывшим сотрудникам Госжилинспекции Самарской области. Заместителя руководителя ГЖИ и специалиста 1-й категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ приговорили к лишению свободы на 3 и 3,6 лет за хищение денежных средств более 7 миллионов рублей из бюджета Самарской области путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Ранее по подозрению в мошенничестве был арестован экс-руководитель ГЖИ Абриталин А. А.

- По версии следствия, замруководителя по распоряжению Абриталина, принял на государственную гражданскую службу специалиста 1-й категории, который фактически не выполнял свои обязанности. Зарплату специалиста, а также деньги, выделяемые на командировочные расходы, руководитель и его зам делили между собой, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По преступному плану, который разработал Абриталин, его заместитель подготавливал служебные записки о необходимости своего командирования в различные города России с целью выполнения своих должностных обязанностей, сведения в которых о необходимости командирования не соответствовали действительности, подписывал служебные записки и предоставлял на согласование руководителю.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело за совершение 16 преступлений. Суд с учетом мнения прокурора назначил заместителю руководителя 3,6 лет лишения свободы в колонии общего режима, специалисту – 3 года колонии общего режима. Глава преступной группировки Абриталин ранее уже был осужден Октябрьским районным судом Самары. По данным прокуратуры, в настоящее время приговор в законную силу не вступил.