Самарская актриса рассказала Ивану Урганту, как целовалась с Машковым

Лукерья Ильюшенко рассказала Ивану Урганту, что хотела быть Оксаной Фото - скриншот

Актриса Лукерья Ильяшенко побывала на шоу «Вечерний Ургант» и рассказала, как борется с комплексами.

Лукерья Ильяшенко родилась в Самаре и переехала с родителями в Москву, когда ей было 8 лет. Недавно в России вышел сериал Happy End про webcam, в котором одну из ролей сыграла самарская актриса.

Недавно в большом интервью «КП-Самара» девушка рассказала, что свой творческий путь начала с балета. В шоу «Вечерний Ургант» она пошутила, что нажила там много комплексов, рассказав, что в балетной школе «немножко били, чуть-чуть поколачивали», отметив при этом, что «в этом нет никакого харрасмента».

Еще Лукерья рассказала, что в детстве хотела быть Оксаной. «Лукерьей быть тоже тяжело, потому что, то Луша, то Клуша», - говорит актриса, отметив, что ее назвали в честь прабабушки.

Оксаной ей стать все-таки удалось, когда она сыграла героиню с таким именем. По словам девушки, из-за имени у тоже были комплексы, и чтобы с ними справится, она, чтобы справиться с ними, говорит сама себе: «Лукерья целовалась с Машковым!». С известным артистом Владимиром Машковым она работала в сериале «Налет».

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