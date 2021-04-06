«Сразу сказала - раздеваться не буду!»: актриса Лукерья Ильяшенко о новой роли в сериале про webcam

Лукерья Ильяшенко уехала из Самары и стала известной актрисой. Фото - из личного архива

В России на онлайн-сервисе more.tv вышел первый сериал Happy End про webcam. По сюжету, молодые парень и девушка переезжают в Москву и в поисках легких денег начинают проводить эротические стримы. Одну из ролей исполнила самарская актриса Лукерья Ильяшенко.

Недавно Лукерья в очередной раз попала в топ-100 самых сексуальных девушек страны, а теперь сыграла роль в провокационном сериале. В интервью «КП-Самара» она рассказала, как справилась с ролью, о своем отношении к порно-индустрии в целом и поделилась мнением, можно ли добиться успеха в провинции.

- Лукерья, расскажите о сериале Happy End, о своем персонаже.

- Довольно провокационный проект под названием Happy End, история про webcam, это отрасль порноиндустрии. И я играю одного из основных антагонистов, персонажа Яну, этакая порно-звезда на пенсии, которая… А дальше мне говорить нельзя, а то будет неинтересно! Это будет спойлер!

- Сложно было работать с такой откровенной ролью?

- У меня не было особо откровенных сцен, и я честно сказала, что раздеваться не буду. Так что, в моем случае, форма невинная, а содержание довольно сложное. Даже на пробах был очень провокационный текст. Я почитала и подумала, как это все шокирующе! На самом деле, в моем опыте в кино были откровенные роли, взять «Сладкую жизни» или «Аванспост», или «Очень женские истории», или тот же «Про любовь», вторая часть. Это все всегда откровенно, но одно дело, когда это обыкновенные сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, в которых всегда много драматургии. Я убеждена, что любовь играется не только словами, есть сцены, которые невозможно сыграть, не применяя именно физику, так называемый киношный, не настоящий секс.

А тут все ушло именно в откровенность содержания. Мне сложно было на пробах, у меня ничего не получилось, хотя мне всегда казалось, что я такая смелая актриса – скажу и сыграю что угодно. Но, видимо, я режиссеру Жене Сангаджиеву понравилась, и меня утвердили на роль.

Лукерья Ильяшенко играет порно-звезду на пенсии. Кадр из сериала Happy End

- Перед работой в сериале смотрели вебкамы, чтобы подготовить себя к роли?

- Мы смотрели в рамках подготовки к фильму документальное кино про webcam и порноиндустрию.

- У вас с героиней есть что-то общее?

- Конечно есть - внешность! А жизненные ориентиры диаметрально противоположные.

- Как в целом относитесь к webcam-бизнесу?

- Я считаю, что проституция должна быть легализована, этот бизнес должен быть легализован, у артистов в порноиндустрии и webcam должны быть профсоюзы. Я думаю, это нормальная человеческая вещь. Я предполагаю, что не каждый человек может получить реальную интимную близость в силу разных причин. Есть люди замкнутые, есть патологические интроверты, и им тоже надо как-то жить, есть люди с увечьями. Это такая же сфера жизни как все остальное, она почему-то замалчивается у нас, и покуда это никого не делает несчастным, то должно существовать в очень цивильном, правильном и безопасном ключом.

- В лентах новостей вы также появлялись, попав в топ самых сексуальных женщин страны. Скажите, поклонники после этого не доставали?

- Нет. Ну бывает, в директе кто-то что-то там пишет иногда.

- Почему спрашиваем, потому что есть сейчас такая тенденция, к сожалению, не совсем здорового, где-то даже агрессивного общения в интернете. Как думаете, почему такая картина складывается негативная?

- Она не негативная, просто у людей вне зависимости от интеллектуального бэкграунда и образования появилась возможность высказаться и быть услышанным на широкой аудитории. И соцсеть – это то место, где они и высказываются. Кто как может.

- Скажите, на ваш взгляд, так называемые мужские журналы сейчас еще актуальны, или все уже уходят в сеть?

- Мне кажется, весь глянец умирает, с рынка его выжимает интернет. Любой глянец, не только мужской, погибает. Очень жаль. Потому что помимо того, что мужские издания публиковали фотографии красивых обнаженных женщин, они еще очень хорошо писали. А хорошая публицистика, литература, она очень обогащает человека. Жаль, что это уходит. А теперь народ переходит в другую форму поглощения информации – это видео в соцсетях и какие-то совсем короткие статьи.

- Когда вы делаете фотосессии в таких журналах, это для себя, для поклонников, для мужчин или для карьеры?

- Я не эксгибиционист совершенно, конечно, все это делается в рамках продвижения себя как личного бренда. Чем больше ты заполняешь информационное поле вокруг, тем больше у тебя узнаваемость, выше твой гонорар, тем чаще к тебе приходят с рекламными предложениями. Исключительно для этого.

- Продолжая о карьере, как вы думаете, к известности нужно стремиться, или слава сама приходит вместе с занятием любимым делом?

- Если у вас есть цель достичь славы и известности, и она ничем не подкреплена, это будет сложный, неприятный и долгий путь. А если занимаешься любимым делом, и в какой-то момент плоды твоих трудов воплощаются в то, что тебя начинают узнавать – это замечательно. И если занимаешься тем, что не любишь, то ничего, скорее всего, и не получится. Надо просто перенаправить свои усилия в другую сферу деятельность и там постараться быть счастливым от того, чем ты занимаешься. Актерство это же не про то, как красиво одеться и сходить на премьеру, это тяжелый труд, который должен быть в радость. Конечно, бывает, что артисту тяжело и трудно, но когда он это преодолевает и получает чувство удовлетворения, это именно то, чем он и должен заниматься.

- Лукерья, мы знаем, что вы занимались балетом. Расскажите об этом.

- Уже в Москве я поступила в балетную школу, там отучилась 8 лет, выпустилась, и год работала в Имперском русском балете. Потом попала в мюзиклы, где поняла, что надо расти дальше и пошла учиться на актрису.

Девушка еще в детстве уехала из Самары. Фото - из личного архива

- Как вы думаете, Самара, и другие подобные не столичные города считается все-таки провинцией?

- Самара - один из крупнейших городов однозначно. Это прекрасный, замечательный город о котором я мало что помню, потому что мы уехали в 1997-м году. Я была ребенком, часто приезжать, конечно, не могла, и многое забыла, честно скажу. Но у меня остались друзья в Самаре, это, к примеру, Артем Воробьев из арт-объединения «Вечно молодой», и ребята делают очень прогрессивные вещи, нельзя сказать, что что-то провинциальное.

- Как вы считаете, в Самаре можно добиться чего-то, чтобы вот с этим выйти на всероссийский уровень? Или все-таки надо уезжать?

- Очень много разных сфер, в которых можно добиться успехов. Возьмем, например, айтишников, братьев Бухманов из Вологды (разработчики мобильных игр, наиболее популярными из которых считаются Township, Fishdom, Gardenscapes и Homescapes – прим. ред.), которые стали очень богатыми людьми. Сейчас для того, чтобы добиться успеха, совершенно не нужно иметь привязанности к какому-то месту. Можно снимать классные видео, находясь где угодно. Но если говорить про актерство, то, конечно, нужно ехать в Москву или в Питер, просто потому что тут кинопроизводство лучше налажено.

- Довольно много людей в поиске славы уезжают в Москву или Питер, и не у всех получается. Что можете посоветовать тем, что едет и стремится к успехам?

- Когда мы переехали в Москву, мне было 8 лет. И понятно, что я не сталкивалась с такими вещами, что я, молодая студентка, мне негде жить. Поэтому здесь не могу сказать. А начинающим артистом я могу посоветовать – максимально заполняйте собой пространство. Ходите на пробы, стучите в закрытые двери, верьте в себя. Пробы, кстати, сейчас можно делать дистанционно. Занимайтесь любимым делом – и у вас все получится! По-другому не может быть.

Девушка работает в популярных проектах. Фото - из личного архива

- Есть какое-то возрастное ограничение для актеров? Принято считать, что актер – это тот, кто молод и красив. Но, наверняка, нужны в кадре и более возрастные персонажи.

- Сейчас нет такого. Мы живем в потрясающее время больших возможностей, потому что нет никакой привязки ни к гендеру, ни к возрасту, ни к дюймам. Этакий дивный новый мир!

- Все мы любим смотреть голливудские фильмы, восхищаясь актерами и персонажами. Как вы считаете, российскому артисту реально туда пробиться, и нужно ли вообще это делать?

- Я как-то ездила на мастер-класс в Лос-Анджелес, где мы общались с местными кастинг-директорами, и нам там популярно объяснили, что, когда привлекают именно российского артиста в голливудский блокбастер, это делается не потому, что у них там нет своих, а затем, чтобы, прокатывая это кино в России, привлечь больше местной аудитории, которая сама собой пойдет на местную звезду. То есть, это история про деньги и про сборы, а не про то, какие российские артисты замечательные. И, конечно, нужно владеть языком. Поэтому, если кто-то хочет быть большой голливудской звездой, то нужно лет в пять переехать куда-нибудь в Лос-Анджелес, и тогда все сложится!

- Расскажите о своих дальнейших планах, чем еще хотите заниматься?

- В дальнейших планах - продолжать работать актрисой. На «Одноклассниках» вышел замечательный сериал под названием «Пять с плюсом», это первый опыт, когда соцсеть снимает собственный проект. Это ситком про пятерых ребят, которые вынуждены делить одну квартиру, они сожители. Вышел у нас очень интересный проект, его можно посмотреть совершенно бесплатно, без регистрации, просто заходите, смотрите. Проект получился хороший, добрый веселый. Не про порно! Там никто не раздевается, там нет драмы, это веселое, классное кино, с замечательным, простите, что не скромно, актерским составом. Также скоро выйдет проект «Отец Сергий», где мы играем с Ромой Маякиным. Это про священника, который ловит нечисть – всяких леших, русалок и прочих. Что еще буду делать? Наверно, разводить котов!

- Кстати, про кота тоже хотели спросить! У вас в инстаграме есть отличный кот, расскажите, как он поживает, может быть, свой инстаграм вести хочет?

- Свой завести пока не хочет, он у меня интроверт. Это Хакусан, звезда инстаграма. Я забрала его из приюта, и мы вместе уже много лет. У него все хорошо, он немножко начал линять, поскольку весна, но в целом не жалуется. Хакусану приходят даже рекламные проекты, мы с ним рекламировали кошачий корм. Он проявил себя с лучшей стороны, у него выдающиеся фотомодельные данные. И вообще он оказался очень ответственным артистом, сидел в кадре, особо не отвлекался.

Кот Лукерьи Хакусан участвует в рекламных проектах. Фото - из личного архива

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