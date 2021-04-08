В Самаре последние угольные котельные переведут на газ

Сотрудники СВГК строят масштабные планы на ближайшие годы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре реализуется инвестиционная программа ООО «СВГК», утвержденная правительством региона на период до 2024 года. По ней в областной столице планируется выполнить большой объем работ по техническому перевооружению сети газоснабжения. В частности, речь идет об отказе отапливать дома горожан углем и переходе на более экологичное топливо – газ.

Так, при сотрудничестве с администрацией к концу 2022 года в Самаре планируют закрыть последнюю муниципальную котельную, расположенную на 41 км в Красноглинском районе и до сих пор сжигающую каменный уголь. Ее потребителей переведут на газовое отопление. Также при участии СВГК на газовое поквартирное отопление будут переведены жилые дома на ул. Авроры - они тоже отапливаются углем от домовых котельных. Газовое отопление гораздо экологичнее угольного, и жители от него только выиграют.

В ближайших планах программы также значится строительство газопровода к проектируемой котельной для жилого дома по Смышляевскому шоссе, 1. Эти работы должны завершить к началу отопительного сезона 2021-2022 гг.

Кроме того, в ближайших по времени реализации планах инвестпрограммы СВГК указана перекладка газопровода низкого давления по ул. Подшипниковой и газопровода среднего давления от ГРП-81 до торгового центра «Апельсин». Эти работы будут синхронизированы с перекладкой газопровода среднего давления от 2-й просеки до улицы Шверника в рамках работ по освобождению территории в связи со строительством дорожной развязки на улице Советской Армии. А в 2022 году должен быть газифицирован поселок Ясная Поляна все в том же Красноглинском районе, а также несколько объектов в Кировском районе, поселке Зубчаниновка и по Смышляевскому шоссе. Начнутся и работы по газификации нескольких дачных массивов, смыкающихся с городской застройкой.