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Общество8 апреля 2021 12:25

Синоптики опровергли данные о сильном загрязнении воздуха в Самарской области

Специалисты отмечают превышение нормативом в одном районе Самары
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре рассказали, загрязнен ли в регионе воздух

В Самаре рассказали, загрязнен ли в регионе воздух

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС опровергли данные о сильном загрязнении воздуха в Самарской области в 2020 года.

Ранее сообщалось, что Самарская область попала в рейтинг регионов с самым грязным воздухом.

Как рассказала начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирина Усатова, уровень загрязнения в городах Самарской области остался на уровне прошлого года. «Только лишь в Самаре был повышенный уровень. Во всех остальных уровень загрязнения низкий», - сказала Усатова.

Специалисты отмечают, что летом в Куйбышевском районе на автоматическом посту фиксировали концентрации по сероводороду, превышающие нормативы ПДК. «Это превышение носило локальный характер и касалось только Куйбышевского района. И говорить о загрязнении Самары в целом на основании данных по одному району некорректно», - сказала Усатова.