В Самаре здание администрации Октябрьского района признали памятником культурного наследия

Здание администрации Октябрьского района взяли под охрану Фото: Правдом.ру

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области опубликовали проект приказа о включении здания администрации Октябрьского района на Ново-Садовой, 20 в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

По информации портала Правдом.ру, который публикует паспорта зданий, административное четырехэтажное здание на улице Ново-Садовая, 20 было построено в 1973 году. Архитектором выступил Шигай И. Ч.

Напомним, ранее управление государственной охраны объектов культурного наследия не нашло культурной ценности в нескольких зданиях Самары. В объекты культурного наследия не были включены: Дом профсоюзов на Волжском проспекте, жилой дом на Галактионовской, 130, жилой комплекс «Шанхай», жилой дом с террасами на Молодогвардейской, а также элеватор, расположенный на берегу реки Самара.