Здания Самарского цирка и Речного вокзала признали объектами культурного наследия

Еще несколько исторических зданий в Самаре взяли под охрану Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области признали здания Самарского цирка и Речного вокзала объектами культурного наследия. Теперь эти памятники архитектуры взяты под охрану ОКН.

Согласно приказу, здание Цирка на улице Молодогвардейская, 220, здание Речного вокзала на улице Максима Горького, 82 будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Кроме того, статус ОКН получил Дом актера на Вилоновской, 24, здание проектных институтов «Горпроект» на Галактионовской, 132, Проектный институт «Гипровостокнефть» на Красноармейской, 93 и Проектный институт «Нефтехимпроект» на Ново-Садовой, 11. А вот зданию КРЦ «Звезда на Ново-Садовой отказали, объяснив это тем, что за долгие годы эксплуатации здание потеряло свой первоначальный облик.

Напомним, в список ОКН попало также здание администрации Октябрьского района Самары. Объект был возведен в 1973 году и с тех пор сохранил свой первозданный вид.