На Московском шоссе около Ботанического сада починят дорогу на трамвайных путях

В Самаре стартовал масштабный ремонт Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу вечером, 9 апреля, начнется ремонт дорожного покрытия на трамвайных путях около Ботанического сада Московском шоссе. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- В Самаре к утру понедельника, 12 апреля, на Московском шоссе на пересечении с ул. Врубеля в рамках ремонта по нацпроекту БКД восстановят дорожное покрытие на трамвайных путях. Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу, 9 апреля, - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в ночное время с 23:00 до 5:00. В это время движение ограничат поочередно по полосам. Днем ограничений для проезда не будет.

Ранее в Самаре стартовал масштабный ремонт на Московском шоссе, который продлится до октября 2022 года.