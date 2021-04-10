На базе СГЭУ разместят Центр компетенций АНО «Россия - страна возможностей»

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

В Сочи на площадке образовательного центра «Сириус» в рамках проектного семинара «На одной волне с университетами», собравшего ректоров ведущих университетов РФ, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Самарским государственным экономическим университетом и АНО «Россия страна возможностей». В рамках соглашения на базе СГЭУ будет создан Центр компетенций АНО «Россия - страна возможностей».

Ректором ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» Светланой Ашмариной успешно представлен кейс университета по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, который получил высокую экспертную оценку.

Как отмечает Светлана Ашмарина, создание на площадке Самарского государственного экономического университета Центра компетенций открывает перед студентами новые возможности личностного развития и профессиональной самореализации, позволит осуществлять подготовку обучающихся на качественно новом уровне. АНО «Россия - страна возможностей» обладает уникальным опытом в оценке лидерских и управленческих компетенций, формировании социальных и карьерных траекторий.

«Сегодня СГЭУ, решая амбициозные задачи по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, находится в поиске эффективного инструмента диагностики и развития компетенций выпускника с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда. Партнёрство СГЭУ и АНО «Россия - страна возможностей» позволит успешно реализовать эти задачи и будет способствовать выявлению талантливой молодежи, её социальной и профессиональной самореализации, прежде всего, на территории Самарского региона», - говорит Светлана Ашмарина.

«Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это — лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», — заметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.