Дмитрию Азарову не понравились дороги в Самаре

Жители не слишком довольны дорогами в городе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме неодобрительно отозвался о дорогах в Самаре. Он подчеркнул, что, проехав по городу, готов согласиться с жителями: замечаний много. И предложил мэру города Елене Лапушкиной активнее работать с обращениями граждан. Например, наладить информирование и поставить стенды со сроками ремонта там, где он идет или запланирован.

- Ранее уже дал поручение министерству транспорта провести ревизию участков, которые находятся на гарантии. В случае недочётов, их устранит подрядчик за свой счёт. Плюс на неделе личный доклад, будем разбираться, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров также напомнил о хорошей практике 2011-2014 годов, когда отремонтированные дороги принимали сообща с общественниками.

- Сейчас главе города нужен народный контроль. Выделяем огромные деньги на дороги - 2 млрд рублей, нужно научиться правильно содержать и обслуживать магистрали, чтобы был должный результат от выделенных средств, - считает Дмитрий Азаров.

Напомним, что ранее Елена Лапушкина проехала по городу с ревизией и поручила плотнее заняться выявлением проблемных участков дорог. Жители такими охотно делятся в социальных сетях.