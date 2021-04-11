39 человек умерли в Самарской области от коронавируса за сутки

Новых заболевших в регионе 198. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о COVID-19 в стране. В Самарской области 198 новых случаев за прошедшие сутки, но больше пугает статистика умерших. За последние 24 часа скончались 39 жителей региона, у которых был подтвержденный коронавирус.

- Общее число смертей в России за сутки 337. На первом месте в антирейтинге Москва – 56 летальных исходов. Самарская область на втором месте, - говорится в сообщении.

Всего COVID-19 за сутки в России подтвердили у 8 702 человек. Самарская область по этому показателю на шестой строчке.