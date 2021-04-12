Губернатор Самарской области поздравил рабочих «Прогресса» с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив РКЦ за профессионализм и труд

В понедельник, 12 апреля, Самарская область вместе со всем миром отмечает День космонавтики. В этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с профессиональным праздником.

- Сегодня знаменательной праздник и, конечно, коллектив РКЦ «Прогресс» – это те люди, которых нужно в первую очередь поздравлять с юбилеем. Благодарю за ударный труд, – отметил Дмитрий Азаров

Торжественное мероприятие на РКЦ началось с возложения цветов к памятнику легендарному директору куйбышевского авиационного завода (нынешнего «Прогресса») Виктору Литвинову – автору и организатору первого поточного метода сборки самолетов по суточному графику.

Стоит отметить, что самарский «Прогресс» - это единственный в мире завод, который обеспечивает запуски ракет-носителей с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», Гвианский космический центр (Южная Америка), «Восточный».

Губернатор вручил 18 сотрудникам легендарного самарского предприятия почетные награды, а также поблагодарил всех за весомый вклад в развитие авиакосмической отрасли. К поздравлениям присоединились также депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн и спикер Губернской Думы Геннадий Котельников.

Напомним, сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда» состоится «Битва за Гагарина». 12 апреля, с 18:00 до 20:00 на 98,2 FM радиослушатели, вместе с ведущими и экспертами будут выбирать город, который сделал больше других для первого человека в космосе.