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Общество12 апреля 2021 20:32

Самарский губернатор вручил ветерану РКЦ «Прогресс» медаль «За заслуги в освоении космоса»

Татьяна Николаевна вышла на пенсию в ноябре 2019 года, 47 лет проработав на аэрокосмическом предприятии
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров вручил медаль Татьяне Сенкевич

Дмитрий Азаров вручил медаль Татьяне Сенкевич

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в День космонавтики, 12 апреля, вручил медаль «За заслуги в освоении космоса» ветерану РКЦ «Прогресс» Татьяне Сенкевич. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- В День космонавтки Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ветерана РКЦ «Прогресс» Татьяну Сенкевич – ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей, - сказано в сообщении.

Татьяна Николаевна вышла на пенсию в ноябре 2019 года. До этого она 47 лет проработала на аэрокосмическом флагмане губернии, где занималась в том числе подготовкой техзадания на разработку системы управления перспективных ракет-носителей, технических и эскизных проектов. При ее непосредственном участии был создан космический комплекс ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, пуск которого с пилотируемым кораблем серии «Союз МС» в беспилотном варианте 22 августа 2019 года стал 1910-м пуском ракет-носителей производства АО «РКЦ «Прогресс».

Татьяна Сенкевич не только вела большую научную и конструкторскую работу, но и лично участвовала в испытаниях систем управления ракет-носителей «Союз» различный модификаций на космодромах «Плесецк» и «Байконур». Ветераном запущено более 100 ракет.

Особого внимания заслуживает наставническая деятельность Татьяны Николаевны: свой колоссальный инженерный опыт и знания она передавала молодым сотрудникам отдела как в годы работы предприятия, так и продолжает это делать сейчас, будучи на пенсии.

- Вы по праву достойны этой медали, и для меня большая честь ее вам вручить в этот торжественный день, всенародный праздник в нашей стране, да еще и в юбилейный год. Спасибо за ваш труд! Доброго здоровья, новых успехов и новых космических высот, - сказал Дмитрий Азаров.