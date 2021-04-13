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Происшествия13 апреля 2021 17:27

Видео момента ДТП в Кинеле: публикуем жуткие кадры аварии, где погибли две женщины

13 апреля в Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля и КАМАЗа
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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КАМАЗ двигался по "главной"

КАМАЗ двигался по "главной"

Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появились жуткие кадры момента аварии в Кинеле Самарской области. 13 апреля, около полудня, на трассе Кинель-Богатое-Борское произошло столкновение легкового автомобиля «Шевроле» и бетономешалки КАМАЗ. Авария унесла жизни двух женщин из иномарки.

- По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля выехала с второстепенной дороги на трассу. В этот момент, по главной дороге навстречу ехал грузовой автомобиль КАМАЗ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Погибших женщин из покореженного автомобиля извлекали с помощью специнструмента.

ДТП