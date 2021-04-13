На проспекте Кирова в Самаре уложат высокопрочный асфальт

Дорожники срезают разрушенный асфальт Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог. В начале апреля текущего года рабочие приступили к комплексному ремонту одной из главных транспортных магистралей – проспекта Кирова. По нацпроекту предусмотрено использование новых асфальтобетонных смесей, которые более приспособлены к повышенным нагрузкам.

Напомним, работы по реконструкции начались с ремонта трамвайного переезда на пересечении проспекта Кирова и улицы Физкультурная. Далее ремонт продолжился большими картами.

- В настоящее время на участке приступили к фрезерованию проезжей части по основному ходу. После снятия разрушенного асфальтного покрытия, рабочие приступят к устройству нового покрытия из высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, - сообщили в администрации Самары.

По словам подрядчика, впервые на проспекте Кирова будет уложен асфальт, который более приспособлен к нагрузкам, вибрациям, а также смесь обладает повышенной износостойкостью. Всего рабочие отремонтируют более 43 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 10,5 тысяч квадратных метров тротуаров.